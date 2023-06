Edin Dzeko al Fenerbahce

Il 37enne attaccante bosniaco lascia l'Italia dopo 8 anni ISTANBUL (TURCHIA) - Si chiude dopo otto anni l'avventura italiana di. Il Fenerbahce ha annunciato in una nota che il 37enne attaccante bosniaco è atteso a Istanbul per le visite mediche e la firma. Arrivato nel 2015 alla Roma dal Manchester City,nel ...Commenta per primo L'Inter 2023/24 non avrà a disposizione. L'attaccante bosniaco non ha rinnovato il suo contratto in scadenza 30 giugno 2023 con i nerazzurri e ha scelto di dire addio a parametro zero e di approdare in Turchia al Fenerbahce . L'...ROMA - " L'attaccante di fama mondialeverrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico ". Così il Fenerbahce ha annunciato l'operazione in dirittura ...

Hurriyet - Edin Dzeko al Fenerbahçe, è fatta: il giocatore atteso in giornata a Istanbul per la... Fcinternews.it

Dall'addio ufficiale di Dzeko all'affare per Tonali-Newcastle e i grandi colpi del Milan con i soldi incassati: le notizie di oggi ...Il 37enne attaccante bosniaco lascia l'Italia dopo 8 anni ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Si chiude dopo otto anni l'avventura italiana di Edin Dzeko. Il Fenerbahce ha annunciato in una nota che il ...