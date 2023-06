(Di giovedì 22 giugno 2023) Milano, 22 giu. (Adnkronos Salute) - Per il cambiamento climatico l'un aumento deie deilegati a infezioni trasmesse daAades, patologie come Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e febbre gialla. A lanciare l'allarme è l', il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle, che invita gli Stati a controllare la proliferazione e la diffusione degli insetti vettori (le specie Aedes albopictus e Aedes aegypti), a promuovere misure di protezione presso i cittadini e ad attivare interventi di sensibilizzazione della popolazione generale, degli operatori sanitari e dei viaggiatori. Secondo gli ultimi dati dell'- comunica l'agenzia - leAedes albopictus, che trasmettono ...

Ecdc: «Europa rischia più casi e morti per malattie da zanzare» Sanità Informazione

