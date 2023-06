Ecco perché avevo questo cappello in testa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi la Zuppa di Porro l’avete vista? Ebbene sì, l’outfit era particolare: cilindro in, cravatta, tight. Un motivo c’è e si chiama: corse dei cavalli di Ascot, e cioè l’evento ippico più famoso del mondo. Era un appuntamento fisso anche per la Regina Elisabetta che non mancava mai di aprire le danze e vedere i purosangue correre lungo il prato verde dell’ippodromo. Istituita dalla Regina Anna nel 1711, la corsa si svolge sempre d’estate in giugno.è stato pure il primo appuntamento da sovrani regnanti per il re Carlo e la regina Camilla, dopo le tante edizioni presiedute dalla defunta regina. Beh, cosa dire? Che una delle regole dell’Ascot è che è previsto un codice di abbigliamento ben preciso per ogni settore a cui si accede. Per entrare nell’area “Royal Enclosure”, ad esempio, non si sgarra: serve un tight nero, grigio o blu scuro che ...