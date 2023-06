Ecco il discorso su Berlusconi che mi sarebbe piaciuto ascoltare in Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023)l’intervento che mil’altro giorno al Senato e oggi alla Camera. Durante le infinite celebrazioni del pregiudicato. *** Oggi, in questa aula, voglio provare a immaginare non tanto la scomparsa di Silvio, ma piuttosto comestata un’Italia in cui Silvionon avesse mai fatto il suo ingresso sulla scena politica. Uno scenario in cui l’efficienza, l’integrità e la responsabilità avrebbero dominato la politica italiana. Sì, lo so, sembra una fantasia irrealizzabile, ma seguitemi nel mio tentativo. Senza, l’Italia avrebbe evitato i decenni di scandali e controversie che hanno segnato la sua presenza. Non avremmo assistito a interminabili processi giudiziari e conflitti d’interesse tra ...