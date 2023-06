E poi in Amazzonia Di Battista prosegue la sua vita in vacanza

SALUTE Haraccontato anche di essersi sorpreso per la grande forma fisica del pontefice dopo l'...italiane e anche con il Papa ha parlato a lungo della questione climatica e della. Il ...Nei prossimi giorni lascerò la città, direzione". Le tappe del suo nuovo viaggio sono già ben definite: "Discenderò prima uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni eil "grande fiume" ......della Repubblica Sergio Mattarella ma senza prevedere un vertice con Giorgia Meloni " èquello ... Lula, in qualità di capo dello Stato del Paese che ha al suo interno l', è uno dei leader ...

Le vacanze infinite di Di Battista: «Eccomi a Quito, poi l’Amazzonia» Corriere della Sera

A lessandro Di Battista è ripartito. Va in Amazzonia. Niente battute meschine, state calmi, fatevene una ragione: tanto quello è sempre in vacanza. Primi post su Instagram per farci schiattare di invi ...Lo chef del Central si racconta dopo che i 50th Best hanno incoronato il suo ristorante numero 1 del pianeta: "In America Latina stanno succedendo cose ...