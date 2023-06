È finita l’aria

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ormai mancano pochi minuti disponibili. Continua senza sosta la lotta contro il tempo per salvare le persone a bordo del sommergibile Titan. La Guardia Costiera americana stima che l’ossigeno a bordo del sottomarino scomparso sia finito alle 7:18 del mattino di oggi, le 13:18 ora italiana. Le operazioni di ricerca si sono intensificate dopo che sono stati captati rumori provenienti dal fondale martedì e di nuovo ieri. Ancora non si è certi delle cause e delle origini dei suoni – che potrebbero provenire dall’interno del sommergibile – ma intanto l’area della ricerca è stata ampliata ad una zona che equivale in superficie a circa 10mila miglia quadrate – 26mila Km quadrati – e in profondità scende fino a 2,5 miglia, circa 4mila metri. «A essere sinceri non sappiamo cosa siano» i rumori, ha detto il capitano Jamie Frederick, coordinatore della risposta del primo distretto della Guardia ...