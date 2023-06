È davvero così difficile per lei? | Molinari | fango in tv sulla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) "Se leggiamo assieme gli incontri a Parigi della, la trattativa nella sede Ue per un accordo elettorale popolari-conservatori in vista del 2024, il ruolo di Tajani accanto a... Sono tutte indicazioni che lasciano supporre una posizione più moderata, più europea, di Fratelli d'Italia e della": Mauriziolo ha detto a L'Aria che tira su La7, riferendosi agli ultimi impegni pubblici che hanno visto protagonista la presidente del Consiglio. Questi segnali di moderazione di cui parla il direttore di Repubblica avrebbero fatto pensare, secondo lui, a una maggiore propensione da parte della premier ad approvare il Mes. "Da qui la sorpresa per la reazione invece molto brusca e irritata che laha avuto ieri con Giorgetti dopo la presentazione del parere tecnico", ...