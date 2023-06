È arrivata l' offerta | dopo Tonali | un altro clamoroso addio al Milan

(Di giovedì 22 giugno 2023)l'di Sandro, un'altra bomba potrebbe esplodere lo spogliatoio del. Non c'è tempo per i tifosi di metabolizzare l'di uno dei centrocampisti più promettenti del nostro campionato, che unbig potrebbe mollare tutto e andareve. Stiamo parlando di Theo Hernandez. Il terzino delè diventato un punto fermo della squadra di Pioli ed è stato determinante sia per lo scudetto dello scorso anno che per il raggiungimento della semifinale di Champions nel corso di questa stagione. Adesso però le sire spagnole si fanno sentire dalle parti di Casa. L'Atletico Madrid potrebbe fare un'pesantissima alper portare in Spagna il terzino. In questo momento ...

Robin Gosens potrebbe lasciare l'Inter nei prossimi giorni: secondo quanto riporta Sky l'Union Berlino avrebbe presentato un'al terzino nerazzurro, interessato a trasferirsi in Bundesliga. L'Inter chiede però 15 milioni di euro per la sua cessione, una cifra che l'Union Berlino non può permettersi di spendere. ...L'azienda guidata da de Puyfontaine, infatti, ritiene l'del fondo Usa troppo bassa, ... Tim verso la cessione anche di una quota di Enterprise In giornata, inoltre, èun'altra ...... nonché "superiore rispetto all'concorrente" presentata dal consorzio formato da CDP e Macquarie. La comunicazione èdopo l' esame delle offerte finali non vincolanti ricevute all'...

Empoli, arrivata offerta del Tottenham per Vicario: 20 milioni. Le news di calciomercato Sky Sport

assistenza al cliente;gestione e allestimento scaffali;allestimento delle vetrine;organizzazione del magazzino;gestione delle merci in arrivo;catalogazione e sistemazione dei ...Anche il Lipsia nella corsa a Kevin Danso: il centrale difensivo austriaco piace al Napoli: per gli azzurri è l'elemento ideale per sostituire il partente Kim Min Jae, destinato al Bayern Monaco a un ...