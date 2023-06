Dzeko saluta l’Italia | il Fenerbahce annuncia il suo arrivo

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Dopo otto anni in Italia, Edinripartirà dalla Turchia. In scadenza di contratto con l'Inter, il 37enne attaccante bosniaco giocherà dalla prossima stagione nel. Lo hoto il club di Istanbul sui propri canali: "L'attaccante di fama mondiale Edinverrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Poi sarà presentato al pubblico". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Istanbul, 22 giu. - (Adnkronos) - Dopo otto anni in Italia, Edin Dzeko ripartirà dalla Turchia. In scadenza di contratto con l'Inter, il 37enne attaccante bosniaco giocherà dalla prossima stagione nel Fenerbahce.