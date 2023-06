Dzeko lascia la Serie A e saluta il Fantacalcio | ufficiale al Fenerbahce

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il centravanti bosniaco dice addio ai nerazzurri dopo due stagioni Edinnon è più un attaccante dell’Inter. Il bosniaco è pronto a legarsi ale, come riportato dal club turco, sta per sbarcare a Istanbul per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. Ecco il comunicatodel: “Informazione: l’attaccante di fama mondiale Edinverrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo rendiamo noto al pubblico. Club sportivo Fenerbahçe”..it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

