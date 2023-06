Dzeko è un giocatore del Fenerbahce | c’è l’annuncio ufficiale

Il comunicato: 'L'attaccante di fama mondiale Edinverrà a Istanbul per superare i controlli ... non appena verrà formalizzata si potrà arrivare alla definizione della cessione del. Ore ...Inter, i nomi per l'attacco per il post -Conche se ne va, per l'Inter si aprono ... Il club berlinese è retrocesso in Bundesliga 2 e il 25enne è undi talento, ma non molto ...... in casa Inter è arrivata in mattinata l'ufficialità del passaggio di Edinal Fenerbaçe, a ... Proposti ai rossoneri oltre 70 milioni di euro e alun ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni a ...

Calcio, Edin Dzeko è un nuovo giocatore del Fenerbahce RomagnaUno

Come anticipato, Edin Dzeko sbarcherà in queste ore in Turchia dove sarà sottoposto alle visite mediche. Successivamente firmerà il contratto col Fenerbahce completando così il suo trasferimento. La ...Di nuovo a costo zero. Ciò lascia l'Inter con 2 giocatori chiave (Skriniar e Dzeko) e un attaccante di riserva (Lukaku) da sostituire. Qui Marotta e Ausilio dovranno fare bene il loro lavoro, come ...