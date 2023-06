Dynamite 21 06 2023 L’aria di Forbidden Door II si fa sentire

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo alla Chicago’s WindTrust Arena, ma soprattutto siamo veramente vicini aII. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci nello show, il primo di questa settimana importante per la AEW. The Hardys vs The Gunns (3 / 5) Non un grandissimo match, tutt’altro. Un normalissimo match di coppia con i 4 atleti che si limitano a svolgere il compitino, in attesa del finale. Infatti arriva Jay White che fa cadere Jeff dalla terza corda e spiana la strada alla vittoria dei Gunns. Mezzo voto in più però per il post match, dove i Gunns e White attaccano gli Hardys ma in loro soccorso arrivano Ricky Starks e gli FTR, ma non basta deve arrivare anche CM Punk con il pubblico che esplode, che mette in ...