Dylan Dog e Batman L' ombra del pipistrello | il trailer del fumetto Sergio Bonelli Editore e DC Comics

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dal 29 giugno in edicola e fumetteria l'evento fumettistico più atteso dell'anno con l'incontro tra l'Indagatore dell'Incubo e uno dei personaggi piu? iconici delmondiale,. E? scoccata l'ora fatale: il Bat-segnale si accende nella notte e le piste die diDog finalmente si congiungono. Debutta infatti in edicola e fumetteria il prossimo 29 giugnoDog e. L'del, il primo dei tre albi dedicati al team-up tra l'Indagatore dell'Incubo die l'Uomodi DC. Attraverso i tre episodi, sceneggiati da Roberto Recchioni e disegnati da Gigi Cavenago e Werther Dell'Edera, con i colori ...

E scoccata l'ora fatale: il Bat - segnale si accende nella notte e le piste di Batman e difinalmente si congiungono. Debutta infatti in edicola e fumetteria il prossimo 29 giugnoe Batman. L'ombra del pipistrello , il primo dei tre albi dedicati al team - up tra l'...È scoccata l'ora fatale: il Bat - segnale si accende nella notte e le piste di Batman e difinalmente si congiungono. Debutta infatti in edicola e fumetteria il prossimo 29 giugnoe Batman. L'ombra del pipistrello, il primo dei tre albi dedicati al team - up tra l'...... assieme ad un gruppo di aspiranti fumettisti fra cui Corrado Roi, Fabio Civitelli ed Ena Riboldi , oggi disegnatori dei famosi, Tex e Dampyr della Bonelli Editore. Successivamente, crea il ...

Dylan Dog e Batman: l'ombra del pipistrello Sergio Bonelli Editore

È scoccata l'ora fatale: il Bat-segnale si accende nella notte e le piste di Batman e di Dylan Dog finalmente si congiungono. Debutta infatti in edicola e fumetteria il prossimo 29 giugno Dylan Dog e ...Il crossover tra Dylan Dog e Batman sta arrivando in edicola: Sergio Bonelli Editore e DC Comics mostrano il trailer del crossover ...