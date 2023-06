Due capolavori unici per la prima volta insieme | La vittoria alata e Il pugilatore in riposo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Due, per la, per regalare al pubblico un'esperienza unica. Dalla collaborazione tra due importanti istituzioni culturali del nostro Paese, Fondazione Brescia Musei e il Museo Nazionale Romano, è nato infatti un progetto espositivo che riunirà due straordinari bronzi dell'età ellenistica: lae ilin. Un appuntamento che sarà tra i più importanti e attesi dei prossimi mesi, e che vedrà le due statue esposte nell'aula del Capitolium di Brescia, con un nuovo spettacolare allestimento curato dall'architetto Juan Navarro Baldeweg, in un contesto riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. A sostenere questa nuova esposizione Intesa Sanpaolo, già Special Partner ...

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto 'Il Pugile e la Vittoria' della Fondazione Brescia Musei e Museo Nazionale Romanounici, per la prima volta insieme, per regalare al pubblico un'esperienza unica. Dalla collaborazione traimportanti istituzioni culturali del nostro Paese, Fondazione Brescia Musei ...Un solo foglio conbellissime teste di fantasia di Giambattista Tiepolo, pezzo ancora più importante perchè appartenuto ad Antonio Canova. È una delle straordinarie nuove acquisizioni che le Gallerie dell'Accademia ...unici, per la prima volta insieme, per regalare al pubblico un'esperienza unica. Dalla collaborazione traimportanti istituzioni culturali del nostro Paese, Fondazione Brescia Musei ...

Due capolavori di Veronese in mostra sul Lago Maggiore Arte Magazine

I due bronzi di età ellenistica verranno esposti nell’area archeologica con un spettacolare allestimento curato dall’architetto Juan Navarro Baldeweg Brescia – Due capolavori unici, per la prima volta ...Due capolavori unici, per la prima volta insieme, per regalare al pubblico un’esperienza unica. Dalla collaborazione tra due importanti istituzioni culturali del nostro Paese, Fondazione Brescia Musei ...