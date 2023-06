Droga somministrata ai bimbi dell’asilo | lo scandalo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 giugno 2023) Alcuni insegnanti della scuola materna Baoren, un istituto privato della città di Nuova Taipei, a Taiwan, sono stati accusati di aver sedato gli allievi mediante l’utilizzo di alcuni sciroppi per la tosse che contenevano fenobarbital, utilizzato per curare l’epilessia, e benzodiazepine, uno psicofarmaco che provoca sonnolenza. Le indagini sono cominciate nel corso delle ultime settimane, dopo l’allarme lanciato alle autorità dai familiari degli allievi che, tra aprile e maggio 2023, avevano effettuato le prime segnalazioni. I genitori, infatti, si erano accorti della comparsa di alcuni disturbi insoliti, tra cui crampi addominali e sbalzi d’umore. Successivamente, i bambini sono stati portati in ospedale e sottoposti ad alcuni test: otto di loro sono risultati positivi alle sostanze psicotrope in questione. Durante gli scorsi giorni, come riportato dalla BBC, il preside della struttura ...