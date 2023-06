Douglas Costa pilota e la fidanzata Mariana Giordano morti a distanza di 4 ore | punti da una zecca

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ile lasonolo scorso 8 giugno adi quattro ore l’uno dall’altra dopo aver accusato dei malesseri per circa due giorni. Ilsi trovava all'AMG Cup Brasil, evento targato Mercedes Benz, quando ha accusato i primi evidenti segni di

I due avevano visitato una 'zona rurale' a Campinas, in Brasile: sono deceduti a distanza di 4 ore La star delle auto da corsae la compagna Mariana Giordano sono morti per una misteriosa malattia dopo aver fatto un viaggio insieme il mese scorso. Il pilota 42enne e la fidanzata hanno sviluppato febbre, dolore ..., lo scorso 7 giugno, è stato trasportato all'ospedale a Jundiai a San Paolo. Lì era ricoverata la fidanzata Mariana Giordano, che da due giorni accusava dei malori simili ad una forte ..., pilota automobilistico di 42 anni, insieme alla sua fidanzata di 36 anni Mariana Giordano sono morti tra il 7 e l'8 giugno a causa di una rara malattia infettiva conosciuta come febbre ...

Douglas Costa, il pilota e la compagna muoiono a quattro ore di distanza per il morso di una zecca Corriere della Sera

Il pilota automobilistico Douglas Costa, 42 anni, e la sua compagna Mariana Giordano, 36 anni, sono morti a distanza di quattro ore l'uno dall'altra. Il pilota si trovava all'AMG Cup Brasil, evento ...Il pilota di auto da corsa Douglas Costa e la sua compagna Mariana Giordano sono morti in Brasile dopo aver contratto la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, una malattia infettiva rara provocata ...