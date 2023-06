Douglas Costa e Mariana Giordano morti a poche ore di distanza per una zecca

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 giugno 2023), 42 anni, e, 36 anni, sono deceduti l’8 giugno 2023 a causa della febbre maculosa delle Montagne Rocciose, una rara malattia infettiva provocata da una particolare tipologia di zecche (la Rickettsia rickettsii). Le condizioni di salute della coppia sono peggiorate drasticamente mentre si trovavano in Brasile per l’AMG Cup, un evento automobilistico Mercedes Benz. Il 42enne, infatti, era un pilota e stava partecipando alla competizione in questione., il 27 maggio 2023, avevano visitato la zona rurale di Feijoada do Rosa (a Campinas) e, dopo una settimana, si sono recati a Monte Verde, nello stato di Minas Gerais, quando hanno cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia: dolore ...