Poteva finire in tragedia ma per fortuna unaè statamentre si trovava in bilico sul balcone di casa. L'intervento fulmineo dei vigili del fuoco le ha salvato la vita. Le immagini sono incredibili 21 giugno 2023I sanitari del Policlinico l'hanno". Dimessa alle 15 di oggi, la paziente è stata caricata su una ambulanza privata che ha raggiunto l'abitazione della. "Nessuno però ci ha voluto ...Paura a Rimini questa mattina per una bambina di 5 mesi rimasta chiusa in auto sotto il sole cocente. La madre per errore aveva chiuso la vettura con la piccola a bordo. Laera scesa dall'auto dimenticando a bordo sia le chiavi che la bambina. Accortasi immediatamente dell'errore ha chiamato i Carabinieri che per fortuna sono intervenuti nel giro di pochissimi ...

Donna salvata dalle forze speciali, il video dello spettacolare intervento a Singapore Gazzetta del Sud

Sabato scorso, una donna che si trovava in posizione precaria sul bordo di un appartamento dell'HDB è stata salvata dagli ufficiali della Singapore Civil Defence Force (SCDF), con grande sollievo dei ...L'intervento da superman di un fotoreporter pescarese ha salvato la vita, o comunque evitato conseguenze drammatiche, a un sessantacinquenne pescarese che ha rischiato di soffocare per ...