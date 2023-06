Donna in bicicletta muore travolta da una betoniera a Milano

Leggi su agi

(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - Unadi 60 anni è stata investita inda unain piazza Durante a. È successo poco dopo le 9.15. Ladopo essere stata rianimata sul posto dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso in pericolo di vita al Policlinico. Ma poi è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Policlinico di. I sanitari del 118 l'avevano rianimata per dieci minuti sul posto e stabilizzata per il trasporto d'urgenza in ospedale. Da una prima ricostruzione della Polizia locale sembra che il mezzo pesante proveniente da via Predabissi abbia svoltato a destra su piazza Durante direzione via Leoncavallo. Lacondotta dallainvece stava andando dritta.