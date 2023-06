Donna in bicicletta investita da una betoniera a Milano | è la quinta vittima da novembre | “Rischiamo la vita ogni giorno su queste strade”

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Mi sono venuti i brividi quando ho saputo dell’incidente: faccio questa strada tutte le mattine erischio la”. A parlare è una ciclista milanese che abita a pochi metri da piazza Durante, a, dove questa mattina unadi 60 anni è statamortalmente da una. Mentre i vigili eseguono i rilievi sul luogo dell’incidente, la ciclista osserva con preoccupazione la scenae dell’incidente ricordando che significa muoversi in bici a: “Io e mia figlia usiamo la bici come un auto, si può essere prudenti quanto si vuole ma se becchi qualcuno… siamo fritti”. Quello di stamane è il quinto caso “fotocopia” daad oggi. “Nessun provvedimento effettivo ed efficace dopo l’ordine del ...

Dai primi rilievi è emerso che la donna e il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione quando la betoniera ha svoltato senza rendersi conto della presenza della ciclista in bici.

E’ morta in ospedale la donna di 60 anni travolta da una betoniera a Milano mentre si trovava in bici. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’incidente avvenuto poco dopo le 9 in piazza Durante ...Nuova tragedia della strada a Milano. Una donna di 60 anni in bicicletta è morta al Policlinico di Milano dopo essere stata travolta dal conducente di una betoniera. Dai primi rilievi la donna e il ...