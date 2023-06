Donna ha esperienza orribile con i filler labbra | ora avverte gli altri

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 22 giugno 2023) Farsi fareper leo Botox è incredibilmente comune in questi giorni. Le donne spesso ottengono queste procedure e richiedono anche tempi di inattività minimi. Quando questadi 27 anni ha vinto una sessione gratuita di iniezioni di, è stata più che felice di accettare il suo premio. Ma quello che è successo dopo è stato a dir poco un incubo. View this post on Instagram A post shared by Jessica Cailey Burko (@jessicaburko ) LEGGI DI PIÙ:bulgara, 24, vuole lepiù grandi al mondo La 27enne Jessica Burko stava andando al suo solito appuntamento per il riempimento dellequando tutto è andato terribilmente storto. Ora ha consigli sinceri per ogniche cerca di ...