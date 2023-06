Donata al Museo del Sannio la collezione di reperti di Antonio Pietrantonio e scoperta la targa per Giovanni Fuccio

Una preziosa e ricca collezione di medaglie papali, da Pio IX a Francesco, è stataaldiocesano per essere esposta permanentemente a beneficio dei visitatori. Si tratta delle medaglie ...... da questi lasciata in eredità alla sua infermiera Domenica Rosa Mazzolini e da quest'ultimaalla diocesi di Piacenza - Bobbio ed oggi esposte alCollezione Mazzolini di Bobbio. ......prenotazione o fino a esaurimento posti) con acquisto del biglietto di ingresso ridotto al. L'... Una volta smontata, la struttura saràa un'associazione locale. Maxxi L'Aquila, opening ...

CASSINO: Donata medaglia Polacca al museo Teleuniverso

Consegnata oggi al Museo del Sannio la Collezione di 22 reperti archeologici datati dal VII al III sec. a.C., donata alla Provincia di Benevento dal prof. Antonio Pietrantonio, già Sindaco del ..."Avevo da tempo in mente di donare queste due sculture che sono in mostra sul camino ... bolognese Giorgio Morandi non potrebbero trovare migliore collocazione che nel museo a lui dedicato". (ANSA).