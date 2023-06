Dittatore? Senza conseguenze Biden si difende dopo l' attacco a Xi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Joenon ritiene che le parole da lui pronunciate su Xi Jinping, che ha definito «un», avrannosugli sforzi per il disgelo tra Cina e Stati Uniti. «La risposta alla sua domanda è no», ha detto il presidente americano, rispondendo a una domanda in proposito durante la conferenza stampa con Narendra Modi.ha poi cercato di minimizzare quella che ha definito «un'isteria» riguardo alle relazioni con la Cina: «abbiamo avuto un incidente che ha creato della confusione - ha detto riferendosi alla vicenda del pallone spia - ma il segretario Blinken ha avuto una grande visita in Cina, mi aspetto di incontrarmi con il presidente Xi in futuro». «Non credo che abbiano avuto vere», ha concluso. Poi il presidente degli Stati Uniti ha ...

Anche il reggimento Akhmat, formalmente parte ......Mir (Mondo russo) si consuma anche tramite la reciproca messa al bando di associazioniscopo ... "No, Xi Jinping non è un. La forma di governo che ha la Cina è una questione che riguarda ...Joe Biden l'avrà fatto di proposito a chiamare Xi Jinping unche annaspa in difficoltà economiche, oppure non conosce la suscettibilità cinese

L'uscita di Joe Biden su Xi Jinping «dittatore» può affondare il tentativo di stabilizzare i rapporti tra Stati Uniti e Cina I politologi di Washington sperano di no, ma osservano che il ...