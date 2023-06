Dittatore? Non ci saranno conseguenze Biden si difende l' attacco a Xi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Joenon ritiene che le parole da lui pronunciate su Xi Jinping, che ha definito «un», avrannosugli sforzi per il disgelo tra Cina e Stati Uniti. «La risposta alla sua domanda è no», ha detto il presidente americano, rispondendo a una domanda in proposito durante la conferenza stampa con Narendra Modi.ha poi cercato di minimizzare quella che ha definito «un'isteria» riguardo alle relazioni con la Cina: «abbiamo avuto un incidente che ha creato della confusione - ha detto riferendosi alla vicenda del pallone spia - ma il segretario Blinken ha avuto una grande visita in Cina, mi aspetto di incontrarmi con il presidente Xi in futuro». «Non credo che abbiano avuto vere», ha concluso. Poi il presidente degli Stati Uniti ha ...