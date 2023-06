Diritto all’oblio oncologico | Alaia Iv | “Con Boschi proficua sinergia tra consiglio regionale e parlamento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi è riuscito a superare una patologia oncologica spesso si trova a vivere in una condizione di limitazione dei propri diritti che non è possibile accettare in un Paese civile. Oggi come Italia Viva abbiamo dato via ad unatra, presentando insieme all’onorevole Maria Elenauna proposta di leggeche, sulla scia di quella depositata alla Camera dalla parlamentare, affermi in Campania ildi chi è stato pazientenon solo a non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa, ma ad avere parità di trattamento rispetto a chi non ha mai contratto patologie di questo tipo“. Così in una nota il consigliere ...