Diritti tv | le trattative private slittano a giovedì 29 giugno

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dovrebbe slittare a29l’apertura delletra la Lega Serie A e i tre broadcaster interessati (Dazn, Sky e Mediaset) ai prossimitv. In lega si sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli per una giornata fondamentale e il cambio di data dal 26si è reso necessario per venire in contro agli impegni di tutti i protagonisti coinvolti. Per la Lega, ricordiamo, la trattativa sarà portata avanti dalla commissione scelta dall’assemblea della scorsa settimana: ne fanno parte i rappresentati di Napoli (il presidente De Laurentiis), Lazio (il presidente Lotito), Inter (l’avvocato Capellini), Atalanta (l’a.d. Luca Percassi) e Udinese (il vice presidente Campoccia). SportFace.

Il calcio è rito e lo stesso dicasi per l'asta dei diritti televisivi di Serie A. Ogni tre anni, la solita storia. La Lega fissa un prezzo minimo per ... Si passa al piano B, cioè alle trattative private della Lega Serie A con Dazn, Sky e Mediaset per la vendita dei diritti tv slitta da lunedì 26 a giovedì 29. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un rinvio di ...

Le offerte per i diritti TV della Serie A sono state molto inferiori alla cifra minima richiesta dai club e torna in auge il canale di Lega.«Dobbiamo aspettare». Così Urbano Cairo sullo stato della trattativa per l'acquisto dei diritti Tv della Serie A. Per il presidente di Rcs e del Torino, che è intervenuto sul tema nel corso di un ...