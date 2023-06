DIRETTA | Maturità 2023 | seconda prova | Seneca per il liceo classico Aggiornamenti in diretta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo il tema d'italiano, per i maturandi oggi è il giorno della, quella d'indirizzo. Lavale massimo 20 punti, esattamente come la prima e il colloquio orale, e il voto sarà comunicato qualche giorno dopo la fine degli scritti. L'articoloper ilin

Rotto il ghiaccio con il temuto tema di italiano , oggi 536mila studenti si preparano ad affrontare la seconda prova scritta dell'esame di2023 : è il turno delle materie che caratterizzano i singoli percorsi di studio e che quindi variano in base all'indirizzo di ogni scuola . Si parte come di consueto alle 8:30 : le tracce ...2023 - 06 - 22 07:20:10 La prova di matematica allo scientifico La seconda prova scritta della2023 allo scientifico consiste nella risoluzione di un problema di matematica. La traccia sarà ...Per gli studenti che quest'anno affrontano lanei comuni delle aree alluvionate dell'Emilia - Romagna, le prove d'esame sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.