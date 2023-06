Diretta Maturità 2023 | al via la seconda prova | matematica allo scientifico | versione di latino al classico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Rotto il ghiaccio con il temuto tema di italiano, oggi 536mila studenti si preparano ad affrontare lascritta dell’esame di: è il turno delle materie che caratterizzano i singoli percorsi di studio e che quindi variano in base all’indirizzo di ogni scuola. Si parte come di consueto alle 8:30: le tracce arrivanomente dal Ministero, che invia ai singoli istituti la chiave digitale per aprire il plico telematico con le tracce. Il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile adell’indirizzo (6 ore al, 4-6 oree Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all’Artistico). Per questa...