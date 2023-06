Diretta Europei U21 | Francia - Italia 0 - 0 LIVE | segui la partita

CLUJ (Romania) - Sarà un battesimo di fuoco per l' Italia di Nicolato , che esordisce negliUnder 21 contro la Francia di Ripoll. Alle 20.45 il fischio d'inizio del match, contro un avversario forte, ma da affrontare a testa alta. La sfida va in scena alla Cluj Arena, davanti a circa ......'Cluj Arena' tra la Francia di Ripoll e l'Italia di Nicolato in tempo realeLa Francia e l'Italia si sfidano in Romania nella seconda sfida che chiude la prima giornata del gruppo D degli...Italia - Francia U21, dove vederla in tv e in streaming Il match d'esordio agliU21 tra l'Italia e la Francia, in programma alle 20:45 alla Cluj Arena di Cluj, sarà disponibile in tv su Rai ...

Diretta Europei U21, Francia-Italia 1-0 LIVE: segui la partita Corriere dello Sport

Francia-Italia è la gara d’esordio degli Azzurrini agli Europei Under 21: la partita si gioca giovedì 22 giugno 2023 con fischio ...Torniamo con Voi per la Diretta LIVE della finale del duo tecnico ... e primo oro dunque per l’Italia del nuoto artistico in questa terza edizione dei Giochi Europei. Meglio di così non si poteva ...