Diretta Atp Halle | segui Sonego - Sinner LIVE

(Di giovedì 22 giugno 2023)(GERMANIA) -è la partita valida per il secondo turno del torneo Atp 500 sull'erba di, in Germania . Il derby italiano tra i due big del tennis azzurro mette in palio la ...

HALLE (GERMANIA) - Sonego - Sinner è la partita valida per il secondo turno del torneo500 sull'erba di Halle , in Germania . Il derby italiano tra i due big del tennis azzurro mette in palio la qualificazione ai quarti di finale contro uno tra Bublik e Struff . Segui il match in ...Derby italiano nel secondo turno del torneo500 di Halle . Sull'erba di Germania, si affrontano Jannik Sinner , numero 9 del mondo e testa di serie numero 4, e Lorenzo Sonego , numero 39 del ranking. In palio un posto nei quarti di finale ...Il derby tra i due azzurri, sull'erba tedesca, vale l'accesso ai ...

Atp Halle 2023, Sinner-Sonego oggi: orario e diretta tv Today.it

Derby azzurro al secondo turno del torneo 500 sull'erba tedesca: il piemontese sfida l'altoatesino nel match che vale l'approdo ai quarti di finale ...Dopo aver battuto al primo turno rispettivamente Karatsev e Gasquet, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affrontano sull'erba di Halle per un posto nei quarti di finale del torneo ATP 500. Il match è in ...