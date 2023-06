Dinoi Aepi | Made in Italy è orgoglio del Paese | è fatto da imprese e professionisti

Lo ha detto il presidente di, Mino, intervenendo al 'Meeting del made in Italy', organizzato dalla Confederazione a Palazzo Wedekind a Roma. "Noi siamo soprattutto le micro - imprese, che ...... con le istituzioni e con gli enti al fine di focalizzare l'attenzione sui temi caldi del momento ', sottolinea Mino, presidente di. 'Mi riferisco alle riforme del lavoro, quella del fisco,...Così Mino, presidente della Confederazione, è intervenuto nel corso del convegno di oggi presso lo 'Spazio impresa' dia Roma su 'Delega fiscale. Cosa cambia per professionisti e ...

Dinoi (Aepi): "Made in Italy è orgoglio del Paese, è fatto da imprese ... Adnkronos

Per noi il made in Italy è tutto questo". Lo ha detto il presidente di Aepi, Mino Dinoi, intervenendo al 'Meeting del made in Italy', organizzato dalla Confederazione a Palazzo Wedekind a Roma. "Noi ...Due giornate ricche di confronti, tavoli e panel: idee e proposte per contribuire al rilancio economico del paese ...