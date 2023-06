Dimitris Priftis è il nuovo head coach di Unahotels Reggio Emilia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) Colpo molto interessante per Pallacanestro Reggiana. La società ha ufficializzato nei giorni scorsi il suo: èche ha firmato un contratto biennale con glini., dopo aver conquistato la salvezza in Lega Basket A nella stagione regolare appena archiviata, tenterà di rimanere ancora una volta nella massima serie della pallacanestro italiana. Le prime parole dida tecnico di“Sono davvero grato di entrare a far parte di una delle organizzazioni di maggiore tradizione del campionato italiano – queste le primissime parole del...