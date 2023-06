Di Marzio | «Salernitana | oggi incontro con l’Inter! Una cosa da capire»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Previsto peruntra Inter e. A svelare la notizia è il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di, sul podcast disponibile su Spotify.– Novità importante in arrivosul fronte Inter, lo svela Gianluca Di: «Laincontrerà l’Inter in giornata, cercheremo dialla fine quali possono essere gli sviluppi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati