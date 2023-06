Discrive che l'tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen dovrebbe avvenire ' entro fine settimana '. In quella sede si farà ' un punto della situazione ' e si capirà ' se ci siano ...... ma anche all' Empoli , ne ha parlato così Gianluca Didurante Calciomercato - L'Originale ... oggi c'è stato il contatto telefonico tra i due che si son datinel fine settimana. Per ...Via di Campo, 78. - Milano: evento "Philips Italia: nel futuro, da 100 anni". Ore 11,15. ... - Bologna: terzodella rassegna "BIG Impact Days Collection", promossa dalla Fondazione ...

Contatto tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen: appuntamento ... IlNapolista

ForzAzzurri.net - Sky Sport - Di Marzio: "Appuntamento ADL-Ag. Osimhen a fine settimana: incontro decisivo". Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha ...Gianluca Di Marzio, esperto e giornalista di mercato Sky, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’ ...