Delneri | «Brozovic via? L’Inter trovi uno che prosegua quanto ha fatto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Anche, ex allenatore fra le altre di Chievo e Juventus, dà un giudizio sulla possibile partenza didopo otto anni e mezzo al. L’haintervistato da Di Marzio per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. L’EREDITÀ – Luigivaluta cosa cambierebbe nelsenza Marcelo: «Perde uno che conosce l’ambiente e che conosce le dinamiche. Sicuramente andranno su un giocatore importante, ma dovrà conoscere il calcio italiano se è straniero. Al suo posto Sergej Milinkovic-Savic o Davide Frattesi? Caratteristiche diverse. Frattesi sarebbe un giocatore che assomiglia molto come interno a Nicolò Barella. Io penso che, se può trovare un giocatore che gli dia una resa simile a Milinkovic-Savic, troverà un giocatore molto importante che ...