Decarbonizzazione ed economia circolare I risultati concreti di Tetra Pak

(Di giovedì 22 giugno 2023) I sistemi alimentari globali sono oggi responsabili di oltre un terzo delle emissioni globali di gas serra (GHG). Considerato l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a +1,5°C, è fondamentale adottare un nuovo approccio rispetto al modo in cui produciamo, trasformiamo, confezioniamo, immagazziniamo e distribuiamo gli alimenti. In questo senso, l’industria dei cartoni per bevande svolge un ruolo cruciale nelladella catena del valore. Grazie alla tecnologia asettica è infatti possibile conservare il cibo fino a dodici mesi, senza bisogno di refrigerazione o conservanti. L’Unione Europea produce 250 milioni di tonnellate di alimenti deperibili all’anno1. Senza trattamento asettico, prodotti quali succhi, latte e bevande vegetali avrebbero una vita a scaffale più breve e richiederebbero temperature più basse per preservarne le proprietà e per non ...