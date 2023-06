Deadpool 3 conterrà molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine [RUMOR]

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il Multiverso tornerà al centro del plot di3 secondo quanto anticipato dai nuovi, che vorrebbero in pistadele di. Con le riprese di3 in corso in Inghilterra, torna a circolare insistente la voce che vorrebbe il Multiverso al centro del plot del terzo capitolo della saga del. Nello specifico, sarebbe prevista la presenza diincarnazioni dinel film, come rivelano nuovi. Secondo quanti anticipato dagli scooper citati da Comicbookmovie,...