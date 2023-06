De Maggio | “De Laurentiis-Giuntoli | arriva la svolta Il presidente lascia libero il DS Imminente l’annuncio della rescissione”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 giugno 2023) La situazione di Cristiano, ds del Napoli, è in bilico. Desembra pronto a concedere laconsensuale, aprendo la strada all’accordo con la Juventus. CALCIOMERCATO NAPOLI. Un vento di cambiamento sta per soffiare sul Napoli. Cristiano, direttore sportivo del club azzurro, sembra sempre più vicino all’addio. La notizia è stata rivelata da Valter De, giornalista e opinionista di Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.è sotto contratto con il Napoli per un altro anno, ma ilAurelio Depotrebbe essere pronto a concedere laconsensuale. Questo permetterebbe adi chiudere il suo accordo con la Juventus, squadra con ...