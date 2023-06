De Laurentiis ripete "Osimhen resta" e intanto fa il prezzo. Per forza Spalletti è scappato (La Verità)

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lacommenta i movimenti di mercato e le supervalutazioni dei giocatori italiani in un articolo a firma di Giorgio Gandola. La Serie A si riempie la bocca da mesi sulla rinascita, sulle squadre italiane nelle coppe europee, ma poi mette in vendita tutti i suoi gioielli. Un focus particolare è quello dedicato al Napoli. De, scrive Gandola, non fa chere da giorni cheresterà, che è incedibile, eppure,fa il. E tra gli addetti ai lavori si dice che per 100 milioni può anche andare. Non per niente, scrive il quotidiano,a gambe levate. Lascrive: “Mentre i colleghi vanno in vacanza a Dubai o Formentera, lui va a militare. Kim Min-jae, il muro del Napoli scudettato, ...