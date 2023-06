De Laurentiis | «Fuori per sempre dagli stadi chi compie certe azioni»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarin occasione del convegno “L’antisemitismo nello sport”, in corso presso la Camera dei Deputati. Deha parlato della necessità di fermare il fenomeno razzismo e antisemitismo negli. Queste le parole di De: «Le istituzioni calcistiche e governative devono prendere provvedimenti precisi. Le persone che compiono determinatevanno tenute lontaneper. Ok il protocollo, che verrà presentato martedì, ma le buone intenzioni non bastano più. E’ il momento di attuare soluzioni e non promesse. Serve l’azione, anche a costo di risultare antipatici». L'articolo ilNapolista.

Le istituzioni calcistiche e governative devono prendere provvedimenti precisi. Le persone che compiono determinate azioni vanno tenuto lontane dagli stadi per sempre. Ok il protocollo

