Danyla De Vincentiis | “La diversità dei nostri figli? Va accettata e rispettata”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 giugno 2023) In occasione del suo ultimo intervento nel programma A Casa di Amici sul Canale 14 di Radio Roma Tv, la parent coach,Deha parlato di come i giovani oggi si riconoscano in termini precisi e di come i genitori debbano aiutarli nel processo di inserimento nel mondo che li circonda. “In un momento di grandi libertà sotto diversi punti di vista, non ultima quella sessuale, è importante verificare il modo in cui i giovani decidono di conoscersi. Molto spesso lo fanno dandosi delle etichette, nelle quali trovano la propria identità: ad esempio, pansessuale, gender fluid. Per la nostra generazione sono termini sconosciuti, ma loro cercano la propria identità attraverso queste definizioni. Il rapporto con sé stessi che si crea, mira a far trovare loro un posto definito nella società”. I genitori come devono raffrontarsi con questa nuova ...