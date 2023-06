Daniele Silvestri ci conferma che ha ancora senso scrivere canzoni nell’Italia di oggi

E per invocare unità, cita: 'Le cose che abbiamo in comune sono 4850' (salvo poi mettere in chiaro che il 'giochino' del logoramento del segretario stavolta 'non funzionerà': '...'Ti telefono o no, ti telefono o no... ho il morale in cantina mi telefoni o no, mi telefoni o no... chissa' chi vincera'...". Certo non sarà, con le sue 4850 cose in comune, ma pur sempre un'eroina del pop nazionale come Gianna Nannini . Ed è con ' Fotoromanza ', che la segretaria del Pd ha mantenuto l'impegno ad ...... e che sarà oggetto di approfondimenti da parte dei coordinatori Antonio Chiaravalloti, Andrea Menchetti, Leana Quilici, Andrea Salvoni e, con l'intento di inserirlo nelle ...

Schlein cita Niccolò Fabi e Daniele Silvestri alla direzione nazionale del Pd Corriere TV

“Disco X” è una singolare opera di connessione col passato del musicista romano, che svaria liberamente fra generi diversi. Un artista capace di bilanciare esperienza ed entusiasmo, con una serie di g ...E poi la commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato, l’incidente provocato dagli youtuber che è “colpa della sinistra” e le brigate di Beppe Grillo. Anche ...