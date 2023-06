L'unica è che José Mourinho sta trascorrendo le ferie con la sua famiglia a Setubal e che ieri, a 55 chilometri da lui, è arrivato. Il presidente della Roma è stato visto atterrare con ...Roma scatenata sul mercato che dopo il colpo di Houssem Aouar dal Lioneè riuscito a portare in casa giallorossa anche Evan N'Dicka ex Eintracht, che era un forte obiettivo anche della Roma. Andiamo a vedere chi è il nuovo muro della squadra di Josè Mourinho. ...delinea la Roma del futuro e pensa a come rafforzare la sua squadra. Alvaro Morata piace per l'attacco e spunta l'idea Zibi Boniek come dirigente in giallorosso. Roma, Boniek pronto a ...

Dan Friedkin in Portogallo a 55 chilometri da Mourinho: possibile incontro Corriere dello Sport

Roma scatenata sul mercato che dopo il colpo di Houssem Aouar dal Lione Dan Friedkin è riuscito a portare in casa giallorossa anche Evan N'Dicka ex Eintracht, che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...