Dalla stretta sui commissari di Inps e Inail alla proroga per le agevolazioni prima casa | le misure del Dl omnibus

(Di giovedì 22 giugno 2023) Voto di fiduciaCamera al Dl(dl 51/2023). Il provvedimento è anche detto “dl”, in quanto leche contiene fanno riferimento a diversi ambiti.suidei termini per le, eccone alcune delle principali.

...ha in mente - cioè una piùcollaborazione tra Erario e contribuente grazie a una "giustizia preventiva e conciliativa" - potrebbe dare più frutti del previsto. Altro che stareparte di ...... di cui 4 gravi, e due dispersi • Greta Thunberg è stata arrestatapolizia svedese ... Il Tar silura le Ong Leggo: Telefono al volante, stop patente Qn: Arriva la: chi beve non guida ...Il ddl di riforma arriva oggi, 22 giugno, sul tavolo del Consiglio dei ministri. Già ribattezzato 'tolleranza zero' per le stringenti misure contro il consumo di alcolici e stupefacenti per i ...

Dalla stretta sui commissari di Inps e Inail alla proroga per le agevolazioni prima casa: le misure ... Il Sole 24 ORE

Dalla stretta sui commissari Inps e Inail alla proroga dei termini per le agevolazioni prima casa, ecco alcune delle principali misure.Nel ddl mano pesante con i recidivi che si mettono al volante sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Appiedato chi ha meno di 20 punti e commette un’infrazione grave. Limiti di velocità più alti su ...