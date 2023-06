Dalla bandana alla cipria | parla la donna che ha curato l’immagine di Berlusconi per quasi 20 anni

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tra i tantissimi necrologi pervenuti al “Corriere della Sera” in occasione della scomparsa di Silvio, spiccava quello di Matilde Simonetti, detta Mity. Laoffre il suo personale ricordo del Cavaliere di cui hadal 1992 al 2010 in un’intervista al settimanale “Oggi”. “Ogni aggettivo riferito al Dottore, anche se declinato al superlativo, mi sembra sminuente”, esordisce. C’è lei, per esempio, dietro gli spot della discesa in politica di Silvio: le inquadrature, la scrivania, le luci, lo sfondo con la libreria e le foto di famiglia, insomma, la regia e la scenografia, che nelsmo superano per importanza la sceneggiatura. Silvio(Foto Instagram) Silvio“Per i ...