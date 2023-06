Dalila Di Lazzaro e la verità sulla storia con Jack Nicholson | “Niente amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo l’intervista a Vieni da me in cui ha parlato di una relazione decennale conDiha rettificato chiarendo la natura del vero rapporto avuto con l’attore americano. Attraverso una nota inviata personalmente al sito Dagospia,Diha specificato di essere stata semplicemente un’amica di vecchia data con l’interprete statunitense. “Vorrei precisare che con il signornon c’è mai statose non una bellissima amicizia e ci siamo frequentati “dieci anni” durante le sue vacanze ma soltanto come amicidi più”, ha scritto la Dila chiamava Sweet Dream – questo uno dei tanti ...