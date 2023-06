Dalila Di Lazzaro | chi è | età | carriera | figlio Christian | malattia | incidente | chi è il compagno | Agnelli | vita privata | oggi | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di, oltre agli affetti stabili, ancheDi. Che si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore! View this post onA post shared byDi(@di) La biografia diDiDiè nata a Udine il 29 gennaio del 1953 ed è una modella, attrice e scrittrice.ha iniziato la ...