Dal Tar doccia fredda per le Ong | è il governo a scegliere il porto sicuro

(Di giovedì 22 giugno 2023) Una sentenza storica. Che sancisce un prima e un dopo. Una sliding door che potrà risultare decisiva nella gestione dei flussi migratori. E che stabilisce un principio semplice, logico, evidente, ma contestato da sempre dalla sinistra italiana: i porti di attracco vengono decisi dal Ministero degli Interni. E non dalle Ong. Non vi è alcuna illegittimità nei provvedimenti con i quali, a inizio anno, le autorità del nostro Paese hanno assegnato i porti di Ancona e La Spezia alla Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere. Sono infatti stati respinti dal Tar del Lazio entrambi i ricorsi presentati dalla Ong. Il tribunale amministrativo ha ribadito come sia «evidente e innegabile» che spetti al Viminale (attualmente guidato dal ministro Matteo Piantedosi) assegnare ilin quanto «le operazioni di soccorso vanno inquadrate nel più ampio e complesso contesto del ...

