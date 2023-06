... quellametro Elena Bertocchi, Giovanni Tocci e soprattutto Chiara Pellacani che a Roma 2022 fu oro dai 3 metri e nel team event, argento nele bronzometro emixed 3 metri ...Tutti gli italiani in gara ai Giochi Europei 2023 , che si svolgeranno21 giugno al 2 luglio a Cracovia , in Polonia. Saranno in totale 30 gli sport (20 quelli che ...STOYANOV 15.00 Tuffi......senior,junior, piccoli gruppi, gruppi junior, piccoli gruppi Dn, smalle ...Polastri che ha incantato pubblico e giuria sulle suggestive note del fantasma dell'Opera nel disco...

Dal sincro primo oro per l'Italia ai Giochi Europei Agenzia di stampa ... Italpress

L'Italsincro è in Polonia da lunedì per prendere parte agli European Games che mettono in palio il pass olimpica per la nazione vincitrice nel duo. Gare in programma dal 21 al 25 giugno nella piscina ...Manca davvero pochissimo all'inizio dei Giochi Europei 2023 in Polonia. Una manifestazione che racchiuderà tantissimi eventi e tra questi anche gli Europei di tuffi, che si svolgeranno dal 22 al 28 gi ...