DAL PRIMO LUGLIO 2023 LA NUOVA BANCA | DEPOSITARIO DI FON TE | SARÀ BNP PARIBAS

I fattori ambientali che possono portare al colpo di calore (condizione diversacolpo di sole ) ... Vi sono diversi modi per rimediare al colpo di calore ma naturalmente ilobiettivo è ...Ilconsiste in un'incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una ... Sono interessatidecreto tutti i settori dell'energia pulita: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e ......quota è passata76,4% al 80,1%. Un'accelerazione, questa, che ha consentito all'Italia di ridurre considerevolmente il gap con gli altri paesi europei in riferimento al divario digitale di...

Dal primo luglio obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti ANAC

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: le estati più lunghe e più calde ne favoriscono la diffusione AGI - La specie di zanzara Aedes albopictus, noto vettore dei virus ch ...Si chiamano Manuel Vlacich, Franco Deganutti e Daniele Balzanelli: sono i tre velisti italiani che hanno appena lanciato il Grand Tour 2023 come sensibilizzazione sull’emergenza clima che mette a risc ...